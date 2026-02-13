Ένα ακόμα νέο επεισόδιο του «The Wall» έρχεται αυτό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές δύο φίλους και μελλοντικούς μπατζανάκηδες. Εκείνοι, αφήνουν για λίγο στην άκρη τις σχέσεις, τις δουλειές και τις υποχρεώσεις τους για να σταθούν μπροστά από τον «Τοίχο» και να δώσουν τη δική τους... μάχη.

Ο Κωνσταντίνος, καθηγητής Φυσικής και νέος μπαμπάς και ο κολλητός του φίλος Δημήτρης, Reservation Manager σε ξενοδοχειακές μονάδες, έρχονται στο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων «οπλισμένοι» με επτά χρόνια δυνατής φιλίας. Μαζί έχουν ζήσει ταξίδια, περιπέτειες, αλλά και την καθημερινότητα δύο ανθρώπων που ισορροπούν ανάμεσα σε σχέσεις, δουλειά και αγαπημένες συνήθειες, όπως το καλό φαγητό. Με την ενέργεια και το χιούμορ που τους χαρακτηρίζει, οι δύο κολλητοί φίλοι διεκδικούν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το μεγάλο τους όνειρο: ένα αξέχαστο ταξίδι στη Λατινική Αμερική!

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους ανεβοκατεβάσματα και αγωνία, ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά, βασιζόμενοι στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Θα καταφέρουν να γκρεμίσουν τον «Τοίχο» και να ταξιδέψουν μέχρι τη Λατινική Αμερική;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

