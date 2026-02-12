Τα αυτοάνοσα μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Ζω Καλά», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη την Πέγκυ Σταθακοπούλου. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο τη Φωτεινή Γεωργαντά και συζητούν για τους τραυματισμούς σε μυς και αρθρώσεις.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου:

Τα τελευταία χρόνια, τα αυτοάνοσα είναι πλέον από τα συχνότερα νοσήματα μετά τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», διερευνούμε την αιτία της συχνότερης εμφάνισής τους αυτό και συζητάμε για τη σύγχρονη αντιμετώπισή τους. Ακόμη, μιλάμε για το μέλλον στη θεραπεία τους, καθώς η επιστημονική έρευνα είναι πολλά υποσχόμενη και οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι βρίσκονται πιο κοντά στη λύση του γρίφου που προκαλεί τα αυτοάνοσα. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία μιλάει για τα… παρολίγον τέσσερα αυτοάνοσα που έχει και τον τρόπο που έχει καταφέρει να τα διαχειρίζεται σήμερα. Ακόμη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μιλάμε για την ουσία και τις αυταπάτες στον έρωτα και μαθαίνουμε για τις ιδιαιτερότητες της φετινής γρίπης και τις επιπλοκές της.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου:

Δεν είναι μόνο η υπερβολική άσκηση που μπορεί να τραυματίσει τους μυς, τις αρθρώσεις ή τους τένοντές μας. Είναι και η καθιστική ζωή, αλλά και οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις που κάνουμε πλέον στην καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα αυτές που συνδέονται με τη χρήση του κινητού. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», μαθαίνουμε πως θα σταματήσουμε να τραυματίζουμε το σώμα μας, προκειμένου να έχουμε ευκινησία, που για πολλούς είναι ισοδύναμη της ευεξίας στην καθημερινότητά μας. Καλεσμένη είναι η παρουσιάστρια Φωτεινή Γεωργαντά, η οποία μιλάει για τους τραυματισμούς που έχουν επιβαρύνει τους μυς και τις αρθρώσεις της. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για τα σπερματοζωάρια και τον τρόπο ζωής των ανδρών που συμβάλλει στην υγεία τους και για την δυσθρεψία, μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά ογκολογικοί ασθενείς.

