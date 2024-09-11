Χρήστος Μάστορας: Η βαφτιστήρα του Σοφία Πετρούνια πρώτη φορά στη συναυλία του

Οι δύο κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση έχουν ακούσει πολλές φορές τον Χρήστο Μάστορα να τραγουδάει. Όχι όμως σε συναυλία. Μέχρι τώρα.
Η σχέση που έχει ο τραγουδιστής με τον Ολυμπιονίκη και την οικογένειά του είναι παραπάνω από φιλική, είναι οικογενειακή αφού ο Χρήστος Μάστορας είναι ο νονός της μεγαλύτερης κόρης του ζευγαριού, της 5χρονης Σοφίας.
Και για πρώτη φορά η μικρή βρέθηκε σε συναυλία του νονού της παρακολουθώντας τον να σαρώνει στη σκηνή.
Η μαμά Βασιλική κατέγραψε διάφορες στιγμές από τη βραδιά συμπεριλαμβανομένης και της αφιέρωσης που έκανε ως έκπληξη ο νονός Χρήστος στη Σοφία του για την οποία όπως είπε είναι το κορίτσι που τον κάνει να λιώνει!
