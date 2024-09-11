Στέλιος Χανταμπάκης: Δε θα πιστεύετε πόσο πλήρωσε τον κλειδαρά στη Μαδρίτη

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη καθημερινά επικοινωνούν τη νέα πραγματικότητα της ζωής τους από τη στιγμή που πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα στη Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη έτσι ώστε να ενταχθεί ο γιος τους Μανώλης στις ακαδημίες ποδοσφαίρου της Ρεάλ.

Τις πρώτες μέρες είχαν τη γνωριμία με το περιβάλλον του νέου τους σπιτιού, την καθαριότητα αλλά και τα απαραίτητα ψώνια για τα πράγματα που υπολόγιζαν να βρουν αφού το νοίκιασαν επιπλωμένο και συνειδητοποίησαν φτάνοντας οτι δεν υπάρχουν.

