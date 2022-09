Άφησε «στα κρύα του λουτρού» τους θαυμαστές του ο Weeknd - Διέκοψε συναυλία επειδή έκλεισε η φωνή του - Δείτε βίντεο

Mόλις τρία τραγούδια μετά την έναρξη της sold-out συναυλίας του στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες, o The Weeknd αναγκάστηκε να δώσει τέλος στο σόου επειδή έκλεισε ο λαιμός του.

Ο διάσημος καλλιτέχνης σταμάτησε απότομα να τραγουδάει και κατέβηκε από τη σκηνή. Μετά από λίγο ξανανέβηκε και είπε στους 70.000 θεατές πως «έχασε τη φωνή του».

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV