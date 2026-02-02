Βραβεία Grammy: Στο στόχαστρο της PETA Σαμπρίνα Κάρπεντερ - Lady Gaga

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμοί αυτού του είδους προκαλούν φόβο και αγωνία σε ένα πουλί που ανήκει στον ελεύθερο ουρανό»

Οι υπεύθυνοι της PETA στράφηκαν και κατά της Lady Gaga, με αφορμή την εμφάνισή της στην τελετή απονομής με το τραγούδι «Abracadabra»

Φέρεται να φορούσε κοστούμι κατασκευασμένο από φτερά, σύμφωνα με τη Μirror

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter), δέχτηκε σφοδρή κριτική από την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, PETA, επειδή είχε ένα αληθινό πουλί κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στα Βραβεία Grammy.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος 'Αντζελες το βράδυ της Κυριακής, παρουσιάζοντας το τραγούδι της «Manchild» μέσα σε ένα περίτεχνο σκηνικό που θύμιζε αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης έβγαλε ένα λευκό περιστέρι μέσα από ένα καπέλο μάγου ενώ στο κλείσιμο της ερμηνείας της, κρατούσε το πουλί στο χέρι της κοιτώντας το κοινό.

Εκπρόσωποι της οργάνωσης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας την κίνηση της τραγουδίστριας.

«Πραγματικά η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έφερε ένα πουλί στη σκηνή το 2026; Η ερμηνεύτρια του «Manchild» συμπεριφέρεται σαν παιδί. Αφήστε τα ζώα έξω από τα GRAMMYs», έγραψαν οι εκπρόσωποι της PETA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύοντας την ανάρτηση με το επίμαχο στιγμιότυπο.

Παράλληλα πάνω στην εικόνα που μοιράστηκαν, πρόσθεσαν (μέσω του Entertainment Weekly): «Γεια σου Σαμπρίνα. Το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι "ανόητο, αργό, άχρηστο και σκληρό"», παραπέμποντας ευθέως στους στίχους του «Manchild» από το έβδομο άλμπουμ της.

«Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμοί αυτού του είδους προκαλούν φόβο και αγωνία σε ένα πουλί που ανήκει στον ελεύθερο ουρανό», σημείωσαν.

Η Κάρπεντερ, η οποία αποχώρησε χωρίς βραβείο από την τελετή παρά τις έξι υποψηφιότητες, δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια σχετική δήλωση.

Επίσης, οι υπεύθυνοι της PETA στράφηκαν και κατά της Lady Gaga, με αφορμή την εμφάνισή της στην τελετή απονομής με το τραγούδι «Abracadabra», καθώς φέρεται να φορούσε κοστούμι κατασκευασμένο από φτερά, σύμφωνα με τη Μirror.

«Είτε τα φτερά αφαιρούνται όσο το πουλί είναι ζωντανό, είτε αφού θανατωθεί, το ζώο υποφέρει πάντα», έγραψαν, συμπληρώνοντας: «Lady Gaga, άφησε τα πουλιά να κρατήσουν τα φτερά τους. Τα φτερά ανήκουν στα πουλιά και τα πουλιά πρέπει να είναι ελεύθερα».

Πηγή: skai.gr

