Βίκυ Βολιώτη: Περήφανη μαμά, μας δείχνει πρώτη φορά την κόρη της Άννα, στα προκριματικά της Ρυθμικής

H 10χρονη Άννα είναι για τη Βίκυ Βολιώτη, όπως η ίδια έχει πει, ο απόλυτος έρωτας. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Σίμος Σαρκετζής, υιοθέτησαν την Άννα από την Αιθιοπία και ήταν "έρωτας με την πρώτη ματιά".

Μόλις πριν δυο με΄ρες η Βίκυ Βολιώτη καλεσμένη στη Φαίη Σκορδά και το Buongiorno μιλώντας για την κόρη της έλεγε με περηφάνια:

«Δεν βάζω τίτλους γιατί αυτό το ταξίδι συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει. Είναι ό,τι πιο όμορφο. Είμαι βαθιά ερωτευμένη με την Άννα, δεν ξέρω πως να το περιγράψω. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ κι έντονο. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα κι ό,τι πιο σημαντικό. Απόλυτη προτεραιότητα και χαρά μου. Το αξίζει, είναι ένα φοβερό παιδί.

Για εμένα από την αρχή αυτό το πράγμα ήταν αυτονόητο. Παρόλα αυτά νομίζω ότι κάθε γονιός γνωρίζει τα ελαττώματα και τα προτερήματα του παιδιού του. Αυτό δεν σημαίνει ότι παύεις να το αγαπάς. Αγαπάς τον άνθρωπο για αυτό που είναι. Δεν αλλάζει η αγάπη. Αναγνωρίζω ότι είναι ένα υπέροχο παιδί. Θα μου πεις μαμά κουκουβάγια».

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.