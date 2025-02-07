O Γιώργος Αγγελόπουλος και Δήμητρα Βαμβακούση βρέθηκαν σε κοπή πίτας γνωστής εταιρείας και μίλησαν στους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων, για την κόρη τους που έχει αλλάξει για τα καλά τη ζωή τους.

«Μεγαλώνει, μας μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Στα χρώματα είναι περισσότερο κοντά σε μένα αλλά στον χαρακτήρα στη Δήμητρα», είπε για τη μικρή Μαρία - Ουρανία παρότι η σύζυγός του διαφώνησε ότι και στον χαρακτήρα είναι ίδια εκείνος.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκλεισε τον περασμένο μήνα τα 43 του χρόνια με μια τούρτα «Survivor» και όταν ρωτήθηκε, αποκάλυψε ότι υπάρχουν τηλεοπτικές εξελίξεις:

«Αν το θέλει ο Θεός θα με δείτε τηλεοπτικά. Κάτι συζητάμε για το δεύτερο μισό της σεζόν, όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα», απάντησε για το αν θα κάνει τηλεπαιχνίδι. Η Δήμητρα Βαμβακούση πάντως ρωτήθηκε σε τι ρόλο θα ήθελε να δει τον σύζυγό της. «Θα ήθελα να δω τον Γιώργο παρουσιαστή», απάντησε.

