The Voice of Greece: Η 10η σεζόν του πιο πετυχημένου διαγωνισμού έχει νικήτρια τη Σοφία Χριστοφορίδου

Με μία λαμπερή βραδιά γεμάτη τραγούδια, κέφι, πληθώρα συναισθημάτων και εκπλήξεων ολοκληρώθηκε, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, η 10η «εκρηκτική» σεζόν του «The Voice of Greece». Ο μεγάλος τελικός βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του, με 24,8% στο γενικό σύνολο και 20,6% στο κοινό 18-54. 2.740.910 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’.

Μεγάλη νικήτρια ανακηρύχθηκε η Σοφία Χριστοφορίδου από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, επιτυγχάνοντας να πείσει το τηλεοπτικό κοινό, σε κάθε φάση, ότι αξίζει την ψήφο του και ταυτόχρονα να χαρίσει στον coach της, τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Η 18χρονη διαγωνιζόμενη κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης Φωνής της Ελλάδος και υπέγραψε το «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας. Για πρώτη φορά όμως, στα 10 χρόνια του μουσικού διαγωνισμού, δίνεται ένα δώρο και στους διαγωνιζόμενους που έφτασαν στους final four: Η Minos EMI, a Universal Music Company θα αναλάβει την παραγωγή και την κυκλοφορία, στο Spotify, ενός cover αγαπημένου τραγουδιού για τον Ευάγγελο Ζούλα, τον Πάνο Κατσιέρη και τον Τηλέμαχο Αβραντά.

Πηγή: skai.gr

