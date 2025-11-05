Το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε τις εκπομπές του ΣΚΑΪ για την ενημέρωσή του και τον μήνα Οκτώβριο

Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ συνεχίζουν να κερδίζουν τις πρώτες θέσεις στην προτίμηση των τηλεθεατών, οι οποίοι και τον μήνα Οκτώβριο συντόνισαν την τηλεόρασή τους στις εκπομπές «Πρώτη Εικόνα», «Σήμερα», «Αταίριαστοι», «Live You», «Καλημέρα» και «Οι Δεκατιανοί».

Συγκριμένα:

Η «Πρώτη Εικόνα» με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση τερμάτισε πρώτη στο slot μετάδοσής της, σημειώνοντας 17,5% ποσοστό στο σύνολο του κοινού, αλλά και στο 18-54 με ποσοστό 14,2%.

Πρωτιά και για το «Σήμερα», με ποσοστό 19,6% στο σύνολο του κοινού, ενώ 906.544 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ λεπτό για να παρακολουθήσουν τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Το κοινό έδωσε πρωτιά και στους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, με ποσοστό 17,6% (σύνολο κοινού) ενώ οι τηλεθεατές, που παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τους «Αταίριαστους», έφτασαν τους 586.748.

618.640 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τα αποκαλυπτικά θέματα του Άρη Πορτοσάλτε και της Μαρίας Αναστασοπούλου, δίνοντας στο «Live You» ποσοστό 12,8% (σύνολο κοινού) για τον μήνα Οκτώβριο.

Πρωτιά και στα δύο κοινά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυράγανη, που τον Οκτώβριο σημείωσε 16,8% στο σύνολο του κοινού και 13,1% στο 18-54, με 902.002 τηλεθεατές να την παρακολουθούν έστω για 1’ λεπτό.

Τον Οκτώβριο, 812.874 τηλεθεατές συντονίστηκαν για 1’ λεπτό για να παρακολουθήσουν τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, με τους «Δεκατιανούς» να έχουν στο σύνολο του κοινού, ποσοστό 13,5%.

Καθημερινά (Δευτέρα-Κυριακή) οι εκπομπές του ΣΚΑΪ δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας με ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο, έρευνες, αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, καλεσμένους και αναλύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στον πολίτη.

Πηγή: skai.gr

