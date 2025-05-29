Ξέφυγαν οι συγκάτοικοι στο σπίτι του Big Brother. Μπορεί ο εγκλεισμός και οι τριβές μεταξύ τους να δημιουργούν εντάσεις, όμως αυτό δεν δικαιολογεί ανάρμοστες συμπεριφορές σε κανένα επίπεδο. Ο BB τιμώρησε βαριά τους παραβάτες των κανόνων του σπιτιού.

Αρχικά ο Κας με τη Φένια, σε ένα τρυφερό κατά τ'άλλα στιγμιότυπο και άκρως χαλαροί στην ιδιωτικότητα της σουίτας, νιώθοντας παραπάνω άνετοι απ' ότι αρμόζει σε πρωταγωνιστές τηλεοπτικού προγράμματος, καταφέρθηκαν άκρως προσβλητικά ενάντια στη Νάνσυ, με αφορμή τις λίγες παραπάνω τορτίγιες που έφαγε.

Από την άλλη ο Χρήστος Ντ. επιτέθηκε λεκτικά στον Γιάννη για κάτι που του μεταφέρθηκε ότι είχε πει ο Μπάμπης για τον ίδιο, και τον κατηγόρησε γιατί συνέχισε να τον στηρίζει. Ο μάγειρας του σπιτιού επέμενε να του απαντά ότι πρόκειται για παιχνίδι, με τον αγρότη τελικά να αγανακτεί και να ξεσπά σε ποτήρι καφέ που βρήκε εκείνη τη στιγμή μπροστά του.

Τα δύο κατακριτέα συμβάντα οδήγησαν τον BB στο να συγκεντρώσει τους παίκτες, να γνωστοποιήσει σε όλο το σπίτι παραβάσεις και δράστες, και να μοιράσει ποινές. Από τον αρχηγό Κας, αφαιρέθηκαν τα προνόμια της ασυλίας και της σουίτας και τέθηκε αυτόματα υποψήφιος. Το ίδιο και Φένια & Χρήστος.

Οι αντιδράσεις των συγκατοίκων αναμένεται να είναι πολύ έντονες, ειδικά των εμπλεκομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.