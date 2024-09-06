Λογαριασμός
Η Βάσω Λασκαράκη μας δείχνει πώς είναι τα μαλλιά της όταν τα αφήνει στο φυσικό τους

Οι fans της ψηφίζουν φυσικό μαλλί δαγκωτό.

Η Βάσω Λασκαράκη επέστρεψε από τις καλοκαιρινές της διακοπές και ετοιμάζεται να ξαναμπεί στους επαγγελματικούς της ρυθμούς. Και πριν λίγες μέρες, η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε μια  φωτογραφία στο Instagram, στην οποία μας δείχνει τα φυσικά, σγουρά μαλλιά της.

Όπως θα δεις, οι μπούκλες της είναι πλούσιες και ανάλαφρες, ενώ ο ήλιος έχει ανοίξει το χρώμα τους, προσθέτοντας εντυπωσιακές ξανθές ανταύγειες.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η ίδια έγραψε με χιούμορ «Μαλλί ζούγκλα», και τα σχόλια δεν έρθουν για το πόσο όμορφη είναι με τα φυσικά της μαλλιά.

Το tip μας; Για να αναδείξεις τις φυσικές μπούκλες σου και να τις δώσεις σχήμα, χρησιμοποίησε μια κρέμα για μπούκλες σε νωπά μαλλιά. Συνδύασέ την με αφρό ή τζελ, και στη συνέχεια στέγνωσέ τα με σεσουάρ και φυσούνα για περισσότερο όγκο.

TAGS: Βάσω Λασκαράκη μαλλιά WomenOnly
