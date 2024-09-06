Η Βάσω Λασκαράκη μας δείχνει πώς είναι τα μαλλιά της όταν τα αφήνει στο φυσικό τους

Η Βάσω Λασκαράκη επέστρεψε από τις καλοκαιρινές της διακοπές και ετοιμάζεται να ξαναμπεί στους επαγγελματικούς της ρυθμούς. Και πριν λίγες μέρες, η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία μας δείχνει τα φυσικά, σγουρά μαλλιά της.

Όπως θα δεις, οι μπούκλες της είναι πλούσιες και ανάλαφρες, ενώ ο ήλιος έχει ανοίξει το χρώμα τους, προσθέτοντας εντυπωσιακές ξανθές ανταύγειες.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η ίδια έγραψε με χιούμορ «Μαλλί ζούγκλα», και τα σχόλια δεν έρθουν για το πόσο όμορφη είναι με τα φυσικά της μαλλιά.

Το tip μας; Για να αναδείξεις τις φυσικές μπούκλες σου και να τις δώσεις σχήμα, χρησιμοποίησε μια κρέμα για μπούκλες σε νωπά μαλλιά. Συνδύασέ την με αφρό ή τζελ, και στη συνέχεια στέγνωσέ τα με σεσουάρ και φυσούνα για περισσότερο όγκο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.