Κι αν και δεν υπήρξε ούτε επιβεβαίωση, ούτε διάψευση της φημολογούμενης νέας σχέσης στη ζωή της Φαίης Σκορδά, ο άνθρωπος που φέρεται να είναι ο νέος σύντροφός της δεν επιθυμεί και το δηλώνει μέσω δικηγόρου καμία αναφορά στο πρόσωπό του.

Η επιστολή έφτασε μέσω mail και εικάζουμε ότι έχει σταλεί σε όλα τα ΜΜΕ, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν δημοσιεύσει το θέμα –εμείς δεν το είχαμε- για ασφάλεια και για να είναι όλοι ενήμεροι για τις προθέσεις του επίσημα.

