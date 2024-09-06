Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η φημολογούμενη σχέση της Φαίης Σκορδά δεν συναινεί στη δημοσιοποίηση του ονόματός του και όχι μόνο...

Πολλά τα δημοσιεύματα που τους αφορούν το τελευταίο διάστημα

Η φημολογούμενη σχέση της Φαίης Σκορδά μέσω δικηγόρου δεν συναινεί στη δημοσιοποίηση του ονόματος και της εικόνας του

Κι αν και δεν υπήρξε ούτε επιβεβαίωση, ούτε διάψευση της φημολογούμενης νέας σχέσης στη ζωή της Φαίης Σκορδά, ο άνθρωπος που φέρεται να είναι ο νέος σύντροφός της δεν επιθυμεί και το δηλώνει μέσω δικηγόρου καμία αναφορά στο πρόσωπό του.

Η επιστολή έφτασε μέσω mail και εικάζουμε ότι έχει σταλεί σε όλα τα ΜΜΕ, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν δημοσιεύσει το θέμα –εμείς δεν το είχαμε- για ασφάλεια και για να είναι όλοι ενήμεροι για τις προθέσεις του επίσημα. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φαίη Σκορδά σχέση WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark