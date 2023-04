Το μπεστ σέλερ «All the Light We Cannot See» έγινε σειρά: Στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Δείτε το trailer

Η limited σειρά του Netflix αφηγείται τη δραματική, βραβευμένη με Πούλιτζερ ιστορία ενός πατέρα και μιας κόρης που ξεφεύγουν από τους Ναζί έχοντας μαζί τους έναν πολύτιμο θησαυρό

Μερικές φορές δεν υπάρχει πιο καθηλωτική ιστορία από αυτή ενός πατέρα και της κόρης του που αγωνίζονται να ξεφύγουν και να σώσουν ο ένας τον άλλον την εποχή του ΒΠΠ που άλλαξε τον κόσμο και αμέτρητες οικογένειες.

Μετά την ανακοίνωση του project στις αρχές του περασμένου έτους, η σειρά του Netflix πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ένα νέο teaser trailer κυκλοφόρησε πρόσφατα, δίνοντάς μας μια πρώτη ματιά στην εκπληκτική, βραβευμένη με Πούλιτζερ ιστορία των Daniel και Marie-Laurie LeBlanc.

Το All The Light We Cannot See βασίζεται στην ομώνυμη ιστορία που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το 2014. Πίσω από τη σειρά τεσσάρων επεισοδίων βρίσκεται ο Shawn Levy, ο παραγωγός του Stranger Things και ο Steven Knight του Peaky Blinders.

Στο καστ θα δούμε τη νεοφερμένη Aria Mia Loberti, τον Mark Ruffalo, τον Hugh Laurie, τον Louis Hofmann (Dark), τον Lars Eidinger (White Noise) και την Andrea Deck (Homeland).

Το τρέιλερ ξεκινά με τους ήχους μακρινών βομβαρδισμών και την ανησυχητική σιωπή του ραδιοφώνου καθώς βλέπουμε τη Marie-Laure (Aria Mia Loberti) και τον Werner (Louis Hofmann), δύο έφηβους σε αντίθετες πλευρές του πεδίου μάχης, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ελλείψει διαλόγου, ακούμε τη μελωδία ενός πιάνου.

Η κατάκτηση της Ευρώπης από τον Χίτλερ επεκτείνεται στη Γαλλία, με τους βομβαρδισμούς να χτυπούν πόλεις όλο και πιο κοντά στο Παρίσι. Η έφηβη Marie-Laure είναι τυφλή, ο πατέρας της Daniel δουλεύει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ο Werner, ένας έξυπνος έφηβος που κατατάχθηκε βίαια σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο εκπαίδευσης για να εντοπίζει παράνομες εκπομπές.

Ο ναζιστικός στρατός σύντομα καταλαμβάνει την πρωτεύουσα του Παρισιού, αναγκάζοντας τη Marie-Laure και τον πατέρα της να καταφύγουν στην παραθαλάσσια πόλη Μαλό με ένα «θρυλικό διαμάντι» που αναζητούσε η Γκεστάπο. Εκεί μένουν με τον θείο Etien, έναν απομονωμένο βετεράνο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που εργάζεται για την αντίσταση μεταδίδοντας κρυφά ραδιοφωνικές εκπομπές. Αυτό ενώνει στην ιστορία τους δύο νέους και τους συνδέει με την πίστη στην ανθρωπότητα και την ελπίδα στον απόηχο των καταστροφών που επέφερε ο πόλεμος.

Το All The Light We Cannot See πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 2 Νοεμβρίου.

