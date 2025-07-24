Το Μαντάμ Τισό γράφει ιστορία: Παρουσίασε 13 κέρινα ομοιώματα της Τέιλορ Σουίφτ (video-φωτό)

Το Μαντάμ Τισό τιμά το στυλ της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) με έναν σημαντικό τρόπο: παρουσιάζοντας 13 κέρινα ομοιώματα της τραγουδίστριας από τις εμβληματικές εμφανίσεις στην περιοδεία της «Eras Tour», η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρινα ομοιώματα θα εμφανιστούν σε 13 πόλεις, σε τέσσερις ηπείρους.

Η έκθεση έχει ως στόχο να κάνει τους επισκέπτες να νιώσουν σαν να έχουν ανέβει στη σκηνή της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, σε διάστημα 14 μηνών, δημιούργησαν 13 φιγούρες από αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ, που οι θαυμαστές της θα αναγνωρίσουν αμέσως.

Ain’t it funny? Rumours fly! TAYLOR SWIFT... 13 new figures, launching in 13 cities across 4 different continents this summer 🤍🕰️ 💘🧣 pic.twitter.com/bq2rMCtDMq — Madame Tussauds USA (@TussaudsUSA) July 23, 2025

Η διευθύντρια, Laura Sheard, δήλωσε για το συγκεκριμένο πρότζεκτ: «Η φαινομενική επιτυχία της περιοδείας της, που έσπασε κάθε ρεκόρ, είναι η ιδανική στιγμή για εμάς να την ‘’ταξιδέψουμε’’ σε τέσσερις ηπείρους, ώστε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους θαυμαστές. Είμαστε σίγουροι ότι θα τη λατρέψετε όσο και εμείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.