Το Μαντάμ Τισό γράφει ιστορία: Παρουσίασε 13 κέρινα ομοιώματα της Τέιλορ Σουίφτ (video-φωτό)

Τα κέρινα ομοιώματα δημιουργήθηκαν από 40 καλλιτέχνες σε διάστημα 14 μηνών. Το αποτέλεσμα είναι, πραγματικά, εντυπωσιακό

Τέιλορ Σουίφτ

Το Μαντάμ Τισό τιμά το στυλ της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) με έναν σημαντικό τρόπο: παρουσιάζοντας 13 κέρινα ομοιώματα της τραγουδίστριας από τις εμβληματικές εμφανίσεις στην περιοδεία της «Eras Tour», η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρινα ομοιώματα θα εμφανιστούν σε 13 πόλεις, σε τέσσερις ηπείρους.

Τέιλορ Σουίφτ

Η έκθεση έχει ως στόχο να κάνει τους επισκέπτες να νιώσουν σαν να έχουν ανέβει στη σκηνή της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, σε διάστημα 14 μηνών, δημιούργησαν 13 φιγούρες από αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ, που οι θαυμαστές της θα αναγνωρίσουν αμέσως. 

Τέιλορ Σουίφτ

Η διευθύντρια, Laura Sheard, δήλωσε για το συγκεκριμένο πρότζεκτ: «Η φαινομενική επιτυχία της περιοδείας της, που έσπασε κάθε ρεκόρ, είναι η ιδανική στιγμή για εμάς να την ‘’ταξιδέψουμε’’ σε τέσσερις ηπείρους, ώστε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους θαυμαστές. Είμαστε σίγουροι ότι θα τη λατρέψετε όσο και εμείς».

Τέιλορ Σουίφτ

Τέιλορ Σουίφτ

