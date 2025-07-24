Big Brother: Πικρίες και παλιές φιλίες αναβιώνουν μετά από δύο απρόσμενες επισκέψεις - Η επανένωση και ο αποχωρισμός... (Βίντεο)

Μετά τη Μαίρη Χατζηπαύλου, τον Δημήτρη Μπίτζιο, τη Χριστίνα Παπαδέλλη και τον Ανδρέα Μπαρόλα, οι οποίοι επέστρεψαν χθες στο σπίτι του BIG BROTHER, δύο ακόμη πρώην συγκάτοικοι επιστρέφουν απόψε.

Ο Χρήστος Γκικουρίας και ο Dada κάνουν μια εντυπωσιακή είσοδο στο σπίτι. Η στάση τους απέναντι στους υπόλοιπους δεν παραμένει η ίδια μετά από όσα παρακολούθησαν στα επεισόδια.

Ο Ανδρέας Μπαρόλας έχει πικραθεί από όσα παρακολούθησε να λέγονται και να γίνονται, από τον φίλο του Γιώργο Αντωνιάδη. Οι δύο άντρες συζητούν στον κήπο. Θα καταφέρουν να λύσουν την παρεξήγηση;

Η Χριστίνα Παπαδέλλη μιλά στους συγκατοίκους για τη φιλία της με τον KAS, που έληξε άδοξα…

Μετά από τη σύντομη επιστροφή τους οι παλιοί συγκάτοικοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σπίτι. Για κάποιους ο αποχωρισμός είναι πιο δύσκολος από ότι περίμεναν…

Πηγή: skai.gr

