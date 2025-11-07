Tο Happy Traveller ταξιδεύει στη Ρίγα της Λετονίας

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 16.30, το Happy Traveller ταξιδεύει στη Ρίγα της Λετονίας και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, μαζί με τον Ευτύχη Μπλέτσα, εξερευνούν τη μεγαλύτερη πόλη των χωρών της Βαλτικής.

Η περιπέτεια ξεκινά στις όχθες του ποταμού Daugava με τις ιστορικές γέφυρες.

Ο Ευτύχης ανεβαίνει σε ηλεκτρικό πατίνι και εξερευνά τη Ρίγα με τον πιο fun τρόπο. Μας πηγαίνει στην εθνική βιβλιοθήκη της Λετονίας, ένα εντυπωσιακό και μοντέρνο κτίριο και στη συνέχεια, μέχρι τη μεγαλύτερη αγορά τροφίμων της Ευρώπης, όπου δοκιμάζει τοπικές γεύσεις.

Έπειτα, ο δρόμος οδηγεί στην εθνική όπερα, στο μνημείο της ελευθερίας και φυσικά στο ιστορικό κέντρο. Εκεί βλέπουμε τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα μεσαιωνικά κτίρια και εμβληματικά σημεία όπως το σπίτι των Μαύρων Κεφαλών, το Δημαρχείο και τον ναό του Αγίου Πέτρου. Από εκεί, ο Ευτύχης ανεβαίνει στο παρατηρητήριο για να απολαύσει την ωραιότερη θέα της Ρίγας.

Το βράδυ, η πόλη φωτίζεται μαγικά και ο Ευτύχης περπατά στα φωτισμένα δρομάκια και απολαμβάνει δείπνο σε ένα από τα πιο δημοφιλή εστιατόρια της Ρίγας. Το επόμενο πρωινό, επιστρέφει στην παλιά πόλη και επισκέπτεται την πλατεία του καθεδρικού ναού, το κάστρο της Ρίγας (όπου στεγάζεται και το προεδρικό μέγαρο) και το κοινοβούλιο της Λετονίας. Βλέπουμε ακόμη τον πύργο της πυρίτιδας, τα τείχη της παλιάς οχύρωσης, και φυσικά δοκιμάζουμε τοπικό πρωινό με πίτα από ρουμπάρμπ και κρεμώδες τυρί. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια βαρκάδα στο κανάλι και το ποτάμι της Ρίγας, επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ορθόδοξο Ναό και φαγητό στο πιο γνωστό self service εστιατόριο της πόλης.

Το επεισόδιο κλείνει με τον Ευτύχη να πηγαίνει στο γήπεδο για να δει αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ένα ταξίδι στην κομψή πρωτεύουσα της Λετονίας, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί!

