«Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχονται απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 23.45, στον ΣΚΑΪ, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Τριαντάφυλλος για να σπάσουν κλισέ και… ρολόγια.

Η αγαπημένη δημοσιογράφος, συμπαρουσιάστρια του Live You στον ΣΚΑΪ και ραδιοφωνική παραγωγός της εκπομπής «Τα παιδιά της Αλλαγής» στον ΣΚΑΪ 100,3, αποδεικνύει πως διατηρεί την ψυχραιμία της ακόμα και στα πιο απρόσμενα που μπορεί να σε βρουν, όταν είσαι «Στην αγκαλιά του Φάνη»… Ποιο είναι το πιο «τρελό» πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της;

Η πορεία της στο χώρο της δημοσιογραφίας είναι στενά συνδεδεμένη με τον ΣΚΑΪ και η Μαρία Αναστασοπούλου μοιράζεται αναμνήσεις από το ξεκίνημά της. Η δυναμική δημοσιογράφος δεν διστάζει να αναμετρηθεί με τον Φάνη σε ένα μουσικό παιχνίδι αποδεικνύοντας πως διαθέτει και ερμηνευτικές ικανότητες! Τι θα συμβεί όταν πληκτρολογήσει το τηλέφωνο ενός θρυλικού προσώπου της τηλεόρασης με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν;

Με την απαραίτητη μουσική υπόκρουση κάνει την είσοδό του ο Τριαντάφυλλος, παίρνει το μικρόφωνο, μαζί με τους μουσικούς του στήνει ένα μικρό γλέντι στο πλατό και ο Φάνης… μερακλώνει! Θα πήγαινε στη Eurovision; Ο τραγουδιστής αποκαλύπτει πως μία κόντρα από το Survivor δεν έχει κοπάσει… Ποια κοινή ανάμνηση μοιράζεται με τον Φάνη;

Η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη έρχεται στο πλατό για να τους θυμίσει τα παλιά… Λίγο πριν το κλείσιμο ο Στάθης Σχίζας κάνει την είσοδό του για να… βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

