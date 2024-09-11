Το «Dune 3», η τελευταία ταινία της κινηματογραφικής σειράς

O Ντενί Βιλνέβ επιβεβαίωσε επίσημα ότι η τρίτη ταινία «Dune» θα είναι η τελευταία της κινηματογραφικής σειράς.

Αν και το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Dune 3» θα ολοκληρώσει τριάδα ταινιών σε αυτό το σύμπαν, ο Βιλνέβ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι τριλογία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Γαλλο- Καναδός σκηνοθέτης είπε: «Είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι για μένα ήταν πραγματικά ένα δίπτυχο. Ήταν πραγματικά δύο ταινίες που αποτελούν τη διασκευή του πρώτου βιβλίου. Αυτό έγινε και τελείωσε».

«Αν κάνω μια τρίτη, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής σεναρίου, δεν θα είναι σαν μια τριλογία. Είναι περίεργο να το λέω αυτό, αλλά αν επιστρέψω εκεί, θα είναι για κάνω κάτι που θεωρώ διαφορετικό και έχει τη δική του ταυτότητα», διευκρίνισε.

Η τρίτη ταινία, που αναμένεται να έχει τον τίτλο «Dune: Messiah» σχεδιάζεται να διαδραματίζεται 12 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου μυθιστορήματος «Dune», πράγμα που σημαίνει ότι το καστ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε ηλικία.

Για αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή ο σκηνοθέτης είπε: «Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ξέρω πώς να το κάνω αυτό».

Ο Βιλνέβ υπαινίχθηκε ότι θέλει να αποχωρήσει από το franchise «Dune», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει η ιστορία να τελειώσει. «Δεν κλείνω την πόρτα. Δεν θα το κάνω μόνος μου, θα μπορούσε να συμβεί με κάποιον άλλο» είπε ο σκηνοθέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

