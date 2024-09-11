Η απογοήτευση της Μαρίνας στο αποψινό επεισόδιο του Power of Love

Το παιχνίδι του «ανακριτή» έδωσε εχθές αρκετές απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν τα αγόρια και τα κορίτσια να θέσουν στον Νίκο στο αποψινό επεισόδιο του Power of Love στον ΣΚΑΪ.

Απόψε τα αγόρια συζητούν για την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στα δύο σπίτια η έλευση της Κλαούντια.

Ο Γιώργος θέλει να μάθει τη γνώμη του Νίκου κι εκείνος κάνει λόγο για μία… σκοτεινή ενέργεια!

Η Κατερίνα Καραβάτου συναντά τα κορίτσια και κάνει μία συζήτηση μαζί τους για τα πρόσφατα γεγονότα.

Η Μαρίνα παραδέχεται πως όταν είδε τον Δημήτρη με την Κλαούντια ζήλεψε. Τα λόγια που της είχε πει μπροστά σε όλους την είχαν κάνει να ελπίζει και τώρα την απογοήτευσε.

Όπως φαίνεται όμως την ίδια άποψη μοιράζονται και ορισμένα από τα αγόρια…

Δείτε το trailer ­­:

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.