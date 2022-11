Tina Turner: Έγινε 83 ετών και ακόμα είναι… Simply the best!

Γενέθλια έχει σήμερα η «γιαγιά» της ροκ - Στις 26 Νοεμβρίου 1939 γεννήθηκε στο Τενεσί των ΗΠΑ η Anna Mae Bullock, που έμελλε να γίνει μια από της μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Στις 26 Νοεμβρίου 1939 γεννήθηκε στο Τενεσί των ΗΠΑ η Anna Mae Bullock, που έμελλε να γίνει μια από της μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η Τίνα Τάρνερ (Tina Turner) γίνεται σήμερα 83 ετών και ακόμα είναι… Simply the best!

Η πρώτη εμφάνισή της στο κοινό με το όνομα Τίνα Τέρνερ έγινε το 1960 ως μέλος του συγκροτήματος Ike & Tina Turner Revue.

Ακολούθησε η επιτυχία με μια σειρά από σημαντικά hits συμπεριλαμβανομένων των "A Fool in Love", "River Deep – Mountain High" (1966), "Proud Mary" (1971) και "Nutbush City Limits" (1973), ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια.

Happy 83rd Birthday to one of the greatest singers ever, the iconic Tina Turner. pic.twitter.com/M1QeXATjKa — madlib fan acct (@TheRealAntonioA) November 26, 2022

Μετά την κακοποίηση και το διαζύγιό της από τον Ike, η Τίνα ξανάχτισε την ζωή και τη σόλο καριέρα της.

Την δεκαετία του 1980, έκανε μια ηχηρή επιστροφή στην δισκογραφία με αρκετά hits. Το 1984 η κυκλοφορία του πέμπτου σόλο δίσκου της με τίτλο Private Dancer, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Ο δίσκος περιλάμβανε το τραγούδι "What's Love Got to Do with It", που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της και κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμμυ, μεταξύ των οποίων του Δίσκου της Χρονιάς.

Η σόλο επιτυχία της συνεχίστηκε καθ'όλη την δεκαετία του 1980 και του 1990 με πλατινένιους δίσκους συμπεριλαμβανομένων των Break Every Rule και Foreign Affair αλλά και με singles όπως τα We Don't Need Another Hero (Thunderdome), Typical Male, The Best, I Don't Wanna Fight και GoldenEye, (το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία James Bond του 1995).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.