Thomas Bangalter: Αισθάνεται «ανακουφισμένος» από τη διάλυση των Daft Punk

Οι δύο ερωτήσεις που δέχονταν πάντα οι Daft Punk είναι «Γιατί διαλυθήκατε;» και «Γιατί τα κράνη ρομπότ;».Το γαλλικό ντουέτο της house, που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2021, ότι θα ακολουθήσει χωριστούς δρόμους απέφευγε τις συνεντεύξεις.

Ωστόσο ο Τομά Μπανγκαλτέ έδωσε μια μικρή εικόνα για την εσωτερική λειτουργία των Daft Punk – και δήλωσε «ανακουφισμένος» που η εποχή αυτή τελείωσε σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του BBC «The First Time with Matt Everett».

Ο Μπανγκαλτέ είχε προηγουμένως εξηγήσει με ασαφή τρόπο το γιατί διαλύθηκαν οι Daft Punk, λέγοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να είμαι, στον κόσμο που ζούμε, το 2023, είναι ένα ρομπότ».

