Οι πλατείες γίνονται αγαπημένα στέκια για το φετινό καλοκαίρι Ψυχαγωγία 08:20, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια στις αθηναϊκές πλατείες, για δροσερές εξόδους στην πόλη και τον Αύγουστο