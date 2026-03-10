Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, δίνει... ραντεβού σε νέα μέρα και ώρα: από αυτή την Τετάρτη 11 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη στις 21:40, στον ΣΚΑΪ. Δύο αγαπημένες αδελφές από τη Θεσσαλονίκη «εισβάλλουν» στο πλατό, με στόχο να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους!

Η Ελένη και η Μαρία είναι δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που, όμως, συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη. Η Ελένη, με χρόνια εμπειρίας στην εστίαση, έχοντας εργαστεί ως ναυαγοσώστρια και σήμερα στη γραμματειακή υποστήριξη κολυμβητηρίου, είναι αυθόρμητη και δημιουργική με αγάπη στο χειροποίητο κόσμημα. Η Μαρία, πολιτικός μηχανικός σε δημόσια έργα, πιο σταθερή και οργανωτική, έχει ζήσει σε Κεφαλονιά, Αμαλιάδα και Θεσσαλονίκη λόγω της δουλειάς. Παρά το διαφορετικό τους ταμπεραμέντο, μοιράζονται μια σχέση γεμάτη χιούμορ, υπέροχες οικογενειακές αναμνήσεις και ένα κοινό όνειρο: να στηριχθεί η Ελένη ώστε να εξελίξει την τέχνη της στα κοσμήματα, να αποκτήσει εξοπλισμό και να ανοίξει το δικό της μαγαζί. Ακόμα, αν το ποσό το επιτρέψει, η Μαρία ελπίζει να αλλάξει και το αυτοκίνητό της.

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους αγωνία, ανατροπές και συγκίνηση, οι δύο αδελφές έρχονται αντιμέτωπες με τον γιγαντιαίο «Τοίχο». Θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

