The Voice of Greece: 2.404.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τον μουσικό διαγωνισμό

Η πρώτη εβδομάδα των Knockouts του «The Voice of Greece» ολοκληρώθηκε, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, με δυναμικές αναμετρήσεις, «Steals», μία υπέροχη συνεργασία των Πάνου Μουζουράκη-Κώστα Τουρνά, καθώς και μία ακόμη -διπλή- πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 20,1% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,8%. 2.404.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στην πλατφόρμα του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όλα όσα συνέβαιναν στη σκηνή.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts!

«The Voice of Greece»: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

