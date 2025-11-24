Ένα ατύχημα είχε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, Enastron. Τη στιγμή που ο τραγουδιστής ερμήνευε το «Άντεξα», πάνω σε ειδική κατασκευή, έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει προς τα πίσω, αφήνοντας το κοινό παγωμένο».

Θαμώνες του κέντρου ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ τρομακτικό... Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να είχε χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του». Παρά το απρόοπτο, ο Σάκης Ρουβάς... «άντεξε». Όντας άψογος επαγγελματίας σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να επηρεάζεται από το ατυχές συμβάν.



