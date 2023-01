Τhe Voice of Greece με τον Γιώργο Λιανό: Σάκης Ρουβάς και Λένα Ζευγαρά σε ένα ξεσηκωτικό Medley- Δείτε τρέιλερ

The Voice of Greece με τον Γιώργο Λιανό στον ΣΚΑΪ

Τελευταίο επεισόδιο των Knockouts του "Τhe Voice of Greece στον ΣΚΑΪ" και οι διαγωνιζόμενοι που θα πάρουν την πρόκριση αυτό το Σάββατο 28 Ιανουαρίου θα ολοκληρώσουν τις ομάδες των coaches για τα Battles.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς σε όλη τη διάρκεια των Knockouts συνεργάζονται με τους guest coaches good job nicky, Γιάννη Γιοκαρίνη, Θοδωρή Μαραντίνη και Λένα Ζευγαρά αντίστοιχα, με τους οποίους συνεργάστηκαν στην επιλογή των τραγουδιών και στην προετοιμασία των ομάδων.

Όσο δύσκολες κι αν είναι οι αποφάσεις στα Knockouts οι coaches ξέρουν πως πρέπει να προχωρήσουν στην τελική επιλογή ελπίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις πως ένα steal θα δώσει την πρόκριση σε ένα ταλαντούχο διαγωνιζόμενο.

Σε αυτό το επεισόδιο το steal γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένη υπόθεση.

Σάκης Ρουβάς και Πάνος Μουζουράκης αλλάζουν θέσεις και ακούγεται ο ήχος του steal! Ποιος το πάτησε και για ποιον καλλιτέχνη;

Η σκηνή παίρνει φωτιά την ώρα που στο stage του The Voice of Greece ο Σάκης Ρουβάς υποδέχεται τη Λένα Ζευγαρά. Μια εκρηκτική συνεργασία σε ένα ξεσηκωτικό medley επιτυχιών που μας… ρίχνει στα «πατώματα» πριν «αμαρτήσουμε» αλλά στο τέλος θα «αντέξουμε»!

Ο Γιώργος Λιανός είναι όπως πάντα εκείνος που δίνει στους coaches το χρόνο για ένα steal ενώ η Βάλια Χατζηθεοδώρου μοιράζεται τη χαρά των διαγωνιζόμενων που προκρίνονται!

Μη χάσεις το τελευταίο επεισόδιο των Knockouts αυτό το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

THE VOICE OF GREECE VII , IT’S OUR LUCKY 7!

Πηγή: skai.gr

