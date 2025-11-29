The Voice of Greece: 2.432.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγαπημένο μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ

Στην τελική ευθεία των Knockouts βρίσκεται, από το βράδυ της Παρασκευής (28/11), το «The Voice of Greece», παραμένοντας πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 21,9%. Στο δυναμικό κοινό σημείωσε 15,4%. 2.432.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και έγιναν μέλη της πιο αγαπημένης παρέας.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου, δίνουν και απόψε, Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21.00, ραντεβού με τους τηλεθεατές για ένα ακόμα επεισόδιο…

Knockouts! Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα εξασφαλίσουν κάποια από τα τελευταία «εισιτήρια» για την επόμενη φάση;

Δείτε το trailer (29/11)

Πηγή: skai.gr

