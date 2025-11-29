Το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ έρχεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 19.35, στον ΣΚΑΪ, συνεπές στη δέσμευσή του για εκτυφλωτική καθαριότητα!

Οι σωστές ερωτήσεις τίθενται πάντα χωρίς φωνές και δράματα. Αφήνοντας την άλλη πλευρά να εκτεθεί μόνη της… Ακριβώς όπως παρακολουθήσαμε να συμβαίνει με τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και κάπως έτσι μάθαμε πως γίνεται να κερδίσεις το ΤΖΟΚΕΡ, και μάλιστα περισσότερες από μία φορές, και να μη το θυμάσαι!

Αν υπάρχει κάτι που εμπεδώσαμε από την «Ιθάκη» είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας προδόθηκε από το κακό… casting των συνεργατών του και ότι η Ρίγα δεν είναι πρωτεύουσα της Λετονίας αλλά βρίσκεται στην Εσθονία!

Μπορεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος να έχει μπει σε «τροχιά εκσυγχρονισμού» όμως κανένας δεν μιλάει για τα… σαθρά θεμέλια.

Τελικά αυτό το περίφημο σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, ποιος το έγραψε;

