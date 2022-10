The Voice: Ο Γερμανός ροκάς που μας έκλεψε την καρδιά - Ποιοι ξεσήκωσαν κοινό και κριτές (video)

Η αναζήτηση του ταλέντου, που θα αναδειχθεί η Φωνή της Ελλάδας, καλά κρατεί και στο τελευταίο χρονικά επεισόδιο πέρασαν από τη σκηνή προσωπικότητες με παρελθόν και μπόλικο μέλλον...

Η Δήμητρα Κωνσταντοπούλου απαίτησε σιγή και με το «Δεν θέλω να μιλάς» κέρδισε την καρδιά των Σάκη Ρουβά και Κωνσταντίνου Αργυρού. Μάλιστα, ο πρώτος έκανε προσπάθεια που θα ζήλευε και ο Πάνος Μουζουράκης, προτού δει απογοητευμένος την νεαρή τραγουδίστρια να επιλέγει τον Κωνσταντίνο. Βέβαια, δεν ξέχασε να εκφράσει την αγάπη της στον Σάκη, σε περίπτωση που ήθελε μια παρηγοριά.

Η Μαριαλένα Κωνσταντίνου φαίνεται πως πιστεύει ότι ο έρωτας κρύβεται στο μυαλό, αν κρίνουμε από το ομώνυμο τραγούδι της Ρίανα. Στην πραγματικότητα, ο δικός της έρωτας για τον Σάκη μάλλον ξεπερνάει τα εγκεφαλικά της κύτταρα, καθώς "προδόθηκε" από την στιγμή που εκείνος γύρισε, προδικάζοντας την τελική της επιλογή. Στον αντίποδα, η Εριέττα Σαούγκου από την άλλη, είχε σαφέστατα πιο δύσκολη απόφαση να πάρει. Τραγούδησε το "Something gotta hold on me" και οι κριτές θεώρησαν αναγκαίο να την κρατήσουν στο show, οπότε γύρισαν με χαρακτηριστική απαρτία! Η 19χρονη, παρά το έντονο πρέσινγκ του Πάνου Μουζουράκη, επέλεξε την Έλενα Παπαρίζου, σε μια επιλογή που σίγουρα ενέκρινε η μητέρα της, αν κρίνουμε από το βλέμμα της. Η Μανόλια Αλεξάκη βρήκε στο τραγούδι ένα καταφύγιο μετά τον χαμό του αδερφού της και η αφοσίωση της σε αυτό που αγάπαει ανταμείφθηκε, καθώς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η ίδια, φανερά συγκινημένη και χαρούμενη, έκανε ειδική μνεία σε όλους τους κριτές, αναφέροντας πως την επηρεάζουν στην καθημερινότητά της, με αποκορύφωμα τα λόγια λατρείας για τον Πάνο Μουζουράκη, τον οποίον και τελικά επέλεξε. Ο Πέτρος Παπαγιαννακόπουλος από την άλλη απέδειξε πως έχει ερμηνευτικό εύρος μεγαλύτερο και από εκείνο του επιθέτου του! Ο νεαρός τραγουδιστής κέρδισε μια θέση στην επόμενη φάση με την μεγάλη επιτυχία των Linkin Park "Numb", όμως αφότου είδε τους Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά να τον επιλέγουν, άρχισε να τραγουδά... Αργυρό! Η Έλενα φαίνεται πως γοητεύτηκε από την πληθωρική παρουσία του Πέτρου, επέδειξε την πολύ στυλάτη φουστίτσα της και απέσπασε το "ναι" του νεαρού τραγουδιστή. Ο 18χρονος Παναγιώτης Μαχαίρας απόφασισε να ασχολήθει με την μουσική παρά τις αντεγκλήσεις του πατέρα του και ύστερα από δύσκολα σχολικά χρόνια, κυνηγάει το όνειρο του. Απόψε μπορεί να μην προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όμως έσβησε κάτι από την wishlist του, καθώς τραγούδησε ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη! Το φινάλε μας επιφύλασε την... μορφή της βραδιάς! Ο Γερμανός ροκάς Wolfgang Schorer, παρότι πλέον συνταξιούχος, αποφάσισε να πάρει την ζωή στα χέρια του και να μην σταματήσει να αναζητά νέες ευκαιρίες. Τέσσερα χρόνια μετά την συμμετοχή του στο The Voice της χώρας του, ο 65χρονος εισέβαλε και στην ελληνική έκδοση, ξεσηκώνοντας το κοινό. Όλοι πλην του πιο... ροκά Πάνου Μουζουράκη γύρισαν τις καρέκλες του, παρότι και εκείνος φάνηκε εξ αρχής μετανιωμένος για αυτή του την απόφαση. Εν τέλει, ο Wolfgang αποφάσισε εν μέσω αποθέωσης να διαλέξει την ομάδα του Σάκη Ρουβά, δημιουργώντας ένα δίδυμο "φωτιά"!

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι ομάδες μετά το τέλος του επεισοδίου:

