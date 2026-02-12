Το «The Floor» έρχεται αυτή την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο χιούμορ και διαδοχικές ανατροπές. Πλέον, οι 60 παίκτες που συνεχίζουν, θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και να προσαρμόζουν αμέσως την στρατηγική ακολουθούν. Αν θέλουν βέβαια, να φθάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Με βάση τα δεδομένα, που έχουν προκύψει από το προηγούμενο επεισόδιο, μόνο έξι παίκτες βρίσκονται στα υψηλότερα πατώματα της κατάταξης: Ο Στέλιος και ο Μάνος (7 τετράγωνα ο καθένας), η Ράνια (6 τετράγωνα), η Κωνσταντίνα (5 τετράγωνα), ο Νικόλας και ο Στέφανος (4 τετράγωνα ο καθένας). Η Λία Ζ., ως τελευταία νικήτρια, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό αν θα προχωρήσει σε νέα αναμέτρηση ή αν θα παραμείνει στη θέση της, δίνοντάς το βήμα στη διαδικασία της τυχαίας επιλογής.

Σε όλη τη διάρκεια του νέου επεισοδίου βλέπουμε δυναμικές αναμετρήσεις και παίκτες να στοχεύουν στο «Χρυσό Τετράγωνο». Το ερώτημα που πλανάται, όμως, είναι ένα: Πόσοι από αυτούς μπορούν να το κατακτήσουν;

Ποιοι από τους διεκδικητές θα εξασφαλίσουν μια θέση στους 50 και ποιοι δύο θα μονομαχήσουν στον τελικό του επεισοδίου, σε ουδέτερη κατηγορία, για 2.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

