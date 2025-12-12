Μετά από μια σειρά συναρπαστικών μονομαχιών γνώσεων, οι 20 καλύτεροι παίκτες κατάφεραν να φτάσουν στον ημιτελικό του «The Floor», που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, χαρίζοντάς μας δυνατές στιγμές.

Ο Θεόδωρος, με συνολικά 54 τετράγωνα, επέστρεψε αγχωμένος και αποφασισμένος. Επέλεξε να αναμετρηθεί με τον Βασίλη Α., ο οποίος διατηρούσε μέχρι τώρα το πεδίο γνώσης («Χαρακτήρες Disney») με το οποίο ξεκίνησε, και επικράτησε. Η επόμενη επιλογή του, η Ηλιάνα με τα «Μυθικά πλάσματα», δεν είχε την ίδια επιτυχή κατάληξη. Ακολούθησαν πολλές αναμετρήσεις μέχρι να μάθουμε τους δύο καλύτερους παίκτες: τον Βασίλη Ν. και τον Ιορδάνη, με 73 και 7 τετράγωνα αντίστοιχα.

Ο Βασίλης Ν. και ο Ιορδάνης έπαιξαν στην ουδέτερη κατηγορία «Αυτοκίνητα», με τον πρώτο, πέρα από τον τίτλο του πρωταγωνιστή, να προσθέτει στα κέρδη του ακόμη 2.000 ευρώ και να φθάνει συνολικά τις 8.000 ευρώ!

Ο Βασίλης Ν. και ο Ιορδάνης αναμετρήθηκαν και ο πρώτος έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής:

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Η Ηλιάνα, μετά την επικράτηση της έναντι του Θεόδωρου και επειδή είχε καιρό να παίξει, κάλεσε σε αναμέτρηση την Πέπη στην κατηγορία «Ρούχα & Αξεσουάρ». Η Πέπη ήταν σίγουρη ότι θα κερδίσει και πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκε.

Δεν έχουν τέλος οι ανατροπές με την πρωτιά και την τεράστια περιοχή να αλλάζουν συνεχώς χέρια:

Η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο την Κωνσταντίνα που προκάλεσε την Ιωάννα στην κατηγορία «Στο μπάνιο». Η Ιωάννα κέρδισε και κληρονόμησε την κατηγορία «Επώνυμοι σύντροφοι». Αποφάσισε να συνεχίσει, προκαλώντας την Πέπη. Εκείνη, νίκησε, αύξησε την επικράτεια της κατά τέσσερα τετράγωνα και κληρονόμησε την κατηγορία «Επώνυμοι σύντροφοι». Στη συνέχεια, προσκάλεσε τον Βασίλη Ν. να αναγνωρίσουν «Έλληνες δημοσιογράφους», αλλά εκείνος νίκησε και πέρασε στην πρώτη θέση με 71 τετράγωνα.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Βασίλης Ν. μπήκε στο... στόχαστρο δύο αντιπάλων του. Παρόλα αυτά, εκείνος κατάφερε να επιβιώσει και να διατηρηθεί στην κορυφή με 73 τετράγωνα.

Ο Βασίλης Ν. είναι στο... στόχαστρο των αντιπάλων του:

Η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο τη Μαρία, η οποία προκάλεσε τον Ιορδάνη στην κατηγορία «Σκηνοθέτες». Εκείνος, κέρδισε και πέρασε στη δεύτερη θέση με 7 τετράγωνα, κληρονομώντας τα «Παραμύθια».

Οι 10 παίκτες που κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του πρώτου κύκλου είναι επίσημα γεγονός! Ποιος ή ποια θα κερδίσει το έπαθλο αξίας των 50.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

