The Floor: Ο MC Τόλης κέρδισε 2.000 ευρώ στο 1ο επεισόδιο

Δυναμική πρεμιέρα έκανε, το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, ο δεύτερος κύκλος του ελληνικού «The Floor» και τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται 100 νέους παίκτες, μυημένους στα μυστικά της κατηγορίας τους.

Με «όπλα» την ψυχραιμία, τη συγκέντρωση και τα γρήγορα αντανακλαστικά, οι παίκτες πήραν θέση, έτοιμοι να κατακτήσουν με τις γνώσεις και τη στρατηγική τους το «The Floor»! Μετά από 10 μονομαχίες, που είχαν γρήγορο ρυθμό, ανατροπές και χιούμορ, τρεις παίκτες ισοβάθμισαν με 3 τετράγωνα ο καθένας: Η Κωνσταντίνα, ο MC Τόλης και ο Στέλιος. Οι δύο τελευταίοι όμως, έδιναν ταχύτερα σωστές απαντήσεις, κλειδώνοντας τη θέση τους στον τελικό του επεισοδίου.

Ο MC Τόλης και ο Στέλιος μονομάχησαν στην ουδέτερη κατηγορία «Στο Παρίσι» και ο πρώτος επικράτησε με μεγάλη άνεση, κερδίζοντας τις 2.000 ευρώ του πρώτου επεισοδίου.

Τα highlights του 1ου επεισοδίου:

Η δράση ξεκίνησε με την Ελένη Π., την πρώτη παίκτρια που επιλέχθηκε από την τυχαία επιλογή, και προκάλεσε τη Σοφία να... συμπληρώσουν τα κενά, στην κατηγορία «Διαφημιστικά σλόγκαν». Η Ελένη Π. ηττήθηκε και αποχώρησε, ενώ η Σοφία κατέκτησε 2 τετράγωνα και επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor».

Η τυχαία επιλογή φώτισε το τετράγωνο του Γιώργου Σ., ο οποίος προκάλεσε τον Βασίλη στην κατηγορία «Ζούγκλα». Ο αμυνόμενος Βασίλης κέρδισε με σχετική άνεση, επέκτεινε την κυριαρχία του σε 2 τετράγωνα και, επειδή ανέβασε παλμούς, επέστρεψε στη θέση του. Τρίτος τυχερός ήταν ο Γιάννης Π., ο οποίος προκάλεσε τον Νίκο Π. στην νέα κατηγορία «Ήχοι ζώων». Το σερί νικών από τους αμυνόμενους συνεχίστηκε και έτσι ο δεύτερος επικράτησε, επιδεικνύοντας ως κτηνοτρόφος τις γνώσεις του για τα ζώα.

Οι αναμετρήσεις συνεχίστηκαν, μέχρι που φθάσαμε σε μία επική μονομαχία! Η Κωνσταντίνα επικράτησε του Γιάννη Γ., κάνοντας ρεκόρ σωστών απαντήσεων και στερώντας το δικαιώματα να αναπτύξει τη στρατηγική του. Εκείνη, προκάλεσε τη Μαρία Ψ., στην κατηγορία «Λέξεις από Μ». Με ταχύτητα και στρατηγική, επικράτησε!

