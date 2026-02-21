Το έκτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (20/02), επέστρεψε δυναμικά με 50 παίκτες – τους μισούς από όσους ξεκίνησαν, συνεχίζοντας τη μάχη για το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ο Δημήτρης Κουμ. με 17 τετράγωνα και ακολούθησαν οι: Λία Ζ. (8 τετράγωνα), Στέλιος, Μάνος, Κατερίνα (7 τετράγωνα). Στον τελικό του επεισοδίου, ο Δημήτρης Κουμ. και η Λία Ζ. μονομάχησαν στην ουδέτερη κατηγορία «Διαζύγια διασήμων», ανεβάζοντας την ένταση στα ύψη! Αρχικά, η 31χρονη ηθοποιός ήταν άνετη, μέχρι που μπλόκαρε και ροκάνισε όλο τον εναπομείναντα χρόνο, δίνοντας τη νίκη και το έπαθλο των 2.000 ευρώ στον Δημήτρη Κουμ.

Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κουμ. αμέσως μετά τη νίκη του:

Η φοβερή μονομαχία της Λίας Ζ. και του Δημήτρη Κουμ. για τα 2.000 ευρώ:

Ο 55χρονος επόπτης τροφίμων είχε ξαναβρεθεί στην ίδια θέση, στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά δεν τα είχε καταφέρει.

Τα highlights του 6ου επεισοδίου

Το έκτο επεισόδιο ξεκίνησε με τον Γιώργο Λιανό να ρωτάει τον Δημήτρη Κουμ., ως τελευταίο νικητή του προηγούμενου επεισοδίου, αν θα προκαλούσε νέα μονομαχία ή αν θα παρέμενε στη θέση του. Προς έκπληξη όλων, «σήκωσε το γάντι» και προκάλεσε τη Γιολάντα στην κατηγορία «Slang». Εκείνος, αφού την κέρδισε, επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor».

Ο Δημήτρης Κουμ. προκάλεσε τη Γιολάντα και επιβεβαίωσε πως είναι ο «βασιλιάς» του «The Floor»:

Στη συνέχεια, η τυχαία επιλογή φώτισε το τετράγωνο της Όλγας κι εκείνη αιφνιδίασε τους πάντες, καθώς προκάλεσε σε μονομαχία τον Νικόλα (4 τετράγωνα) και στην κατηγορία «Φανέλες ομάδων». Ήταν μια εύκολη νίκη για τον αεροπόρο, ο οποίος κάλεσε σε αναμέτρηση τον... εριστικό Mr. G., στην κατηγορία «Social Media», ενεργοποιώντας παράλληλα και το «Χρυσό Τετράγωνο». Σίγουρος για τις γνώσεις του, δεν έχανε ευκαιρία να πικάρει τον Νικόλα, προσθέτοντάς του επιπλέον άγχος. Φυσικά, η στρατηγική του απέδωσε!

Η Όλγα ήθελε να κάνει... ντέρμπι και αιφνιδίασε τους πάντες με την απόφασή της:

Ο... εριστικός Mr. G. προκάλεσε τον Νικόλα: «Τελείωσες, φιλάκια!»:

Η νίκη άνοιξε την... όρεξη στον Mr. G., ο οποίος προκάλεσε με τη σειρά του τη Λία Ζ. στην κατηγορία «Ξένες γλώσσες». Ωστόσο, τα ξενόγλωσσα ηχητικά αποσπάσματα φάνηκαν... κινέζικα στον παίκτη κι έτσι αποχώρησε!

Ο Mr. G. βρέθηκε απέναντι από τη Λία Ζ. και τα βρήκε δύσκολα:

Το «The Floor» συνεχίζεται με 40 παίκτες να παραμένουν στο παιχνίδι και την αγωνία να μην σταματά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο...

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

Πηγή: skai.gr

