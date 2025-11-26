Κάθε εβδομάδα που περνά, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό του πρώτου κύκλου του «The Floor». Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21.00, 40 παίκτες συνεχίζουν με αποφασιστικότητα την πορεία τους. Κάποιοι νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα και άλλοι προσαρμόζουν ανάλογα τη στρατηγική τους.

Ο Χρίστος Χ. (17 τετράγωνα), η Μαρία Κ. (10 τετράγωνα), ο Αχιλλέας (9 τετράγωνα) έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ υπάρχουν και άλλοι με λιγότερα τετράγωνα. Μόνο που οι πρώτοι κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, ενώ όσοι επιλέγουν να ρισκάρουν, ανταμείβονται...

Στο νέο επεισόδιο, ο Σπύρος, τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, θεωρεί ότι «η άμυνα δίνει τους τίτλους» και αφήνει τη δράση στην τυχαία επιλογή. Αυτή φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο παίκτη, ο οποίος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε ένα από τα μεγάλα φαβορί ή σε έναν άλλον, ο οποίος φοβάται το πρόωρο τέλος του.

Η τυχαία επιλογή φέρνει στο προσκήνιο έναν ακόμα νέο αλλά ατρόμητο παίκτη. Εκείνος, καλεί σε μονομαχία ένα από τα μεγάλα φαβορί και ελπίζει να το κερδίσει... Και τα καταφέρνει (spoiler!). Μόνο που δεν μένει μόνο σε αυτό, αλλά βάζει στο στόχαστρό του και άλλο φαβορί... Θα πετύχει δύο στα δύο;

Ακολουθούν δυναμικές μονομαχίες γνώσεων! Κάποιοι παίκτες αναδεικνύονται σαν μικροί ήρωες αφού, παρά την άγνοιά τους σε πεδία γνώσεων, καταφέρνουν να κερδίσουν και να ενταχθούν στο «Πάνθεον των παικτών», στους καλύτερους.

Ποιοι παίκτες θα βρεθούν, χάρη στη στρατηγική που ακολουθούν, με 40 και 42 τετράγωνα; Ποιοι άλλοι, που έχουν ξανά φθάσει στον τελικό, θα επιστρέψουν δυναμικά διεκδικώντας 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

