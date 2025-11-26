Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στην όμορφη Σκύρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο δημοσιογράφος Μάνος Παπαμακάριος, το περασμένο καλοκαίρι, έζησε στη Σκύρο μια Οδύσσεια. Όταν, μετά από απανωτά καρδιακά επεισόδια, πήγε στο ιατρείο του νησιού, το βρήκε κλειστό, ενώ το αίτημα για αεροδιακομιδή του απορρίφθηκε. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε τελικά με ταχύπλοο με 7 μποφόρ στην Κύμη, αλλά στο νοσοκομείο δεν υπήρχε κανένας από τους δύο καρδιολόγους και όπως του είπαν είχαν εντολή να μην τους ενοχλήσουν. Όταν ζήτησε να μεταφερθεί στη Χαλκίδα, έμαθε πως έπρεπε να περιμένει άλλες δύο ώρες για να αλλάξει η βάρδια των ασθενοφόρων. Μια Οδύσσεια που είχε αίσιο τέλος για εκείνον, αλλά υπενθυμίζει πόσο ευάλωτοι παραμένουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών.

Οι φυλακές της Χαλκίδας είναι οι μοναδικές φυλακές στην Ελλάδα που έχουν κλωστοϋφαντουργείο και εργαστήριο παραγωγής στρωμάτων. Εκεί εργάζονται πολλοί κρατούμενοι για να μάθουν μια τέχνη αλλά και να εκτίσουν την ποινή τους πιο εύκολα. Μέσα στις φυλακές υπάρχει μια πρωτοπόρα αίθουσα τηλεδίκης, αλλά και δημοτικό σχολείο, το οποίο παρακολουθούν οι κρατούμενοι, κερδίζοντας μια νέα ευκαιρία στη ζωή.

Δείτε το trailer:

