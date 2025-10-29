«The Floor»: 80 παίκτες δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους - Δείτε το trailer

Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21.00, το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό... μετακινείται σε νέα μέρα προβολής, αλλά διατηρεί ακέραια το κέφι, την αγωνία και την υπόσχεση για ακόμη πιο συναρπαστικές μονομαχίες!

Δείτε το trailer:

Ο Βασίλης Ν. ξεχωρίζει ανάμεσα στους 80 διαγωνιζόμενους, κατέχοντας 5 τετράγωνα, 2.000 ευρώ και το πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο», που μπορεί να το ενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Η Αρχοντούλα και η Κωνσταντίνα ακολουθούν με 4 τετράγωνα η καθεμία και ο Μάριος με 3.

Στο νέο επεισόδιο, ο Μάριος, νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, αποφασίζει να μπει δυναμικά στη μάχη και να επικρατήσει, κερδίζοντας τέσσερα επιπλέον τετράγωνα (συνολικά 7). Έτσι, εξασφαλίζει κι εκείνος το «Χρυσό Τετράγωνο» και το bonus των +5 δευτερολέπτων.

Η τυχαία επιλογή ορίζει τη συνέχεια του παιχνιδιού! Δύο νέοι παίκτες έρχονται στο προσκήνιο και επεκτείνονται από δύο τετράγωνα ο καθένας. Γρήγορα, όμως, μία παίκτρια δείχνει τις προθέσεις της με τον πιο δυνατό τρόπο: Επεκτείνεται σε 6 τετράγωνα και περνά στη δεύτερη θέση πίσω από τον Μάριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνονται και άλλες δυνατές μονομαχίες γνώσεων, οι οποίες μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Διαρκείς ανατροπές κρατούν σε εγρήγορση τους παίκτες και το κοινό.

Θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους οι παίκτες με τα καλύτερα στατιστικά; Ποιος/α θα κερδίσει το έπαθλο των 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

