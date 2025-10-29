Ένα συγκρότημα μοναδικό στο είδος του, ένας καλλιτέχνης προσωποποίηση της σκοτεινής και μελωδικής post punk.

The Cure, λοιπόν, ξανά στη χώρα μας, για έβδομη φορά, καθώς απ' ότι φαίνεται ο Ρόμπερτ Σμιθ αγάπησε το ελληνικό κοινό, το οποίο επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1985, στη μεγαλύτερη ίσως ροκ συναυλία στη χώρα μας.

Για όσους γνωρίζουν τα λόγια είναι περιττά, για όσους δεν γνωρίζουν, οι Cure είναι ένα ξεχωριστό συγκρότημα που στιγμάτισε μουσικά και εμφανισιακά μία, ίσως και παραπάνω γενιές και η αλήθεια είναι ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ από τη νεολαία της χώρας μας τη δεκαετία του '80.

Πρόκειται για μία μπάντα που καταπιάστηκε από την punk μουσική και έγινε πρωτοπόρα στην post punk, στο είδος δηλαδή που γεννήθηκε όταν πολλοί μουσικοί επέλεξαν να καταπιαστούν από την ωμή punk και να τη μετατρέψουν σε κάτι πιο ευκολοχώνευτο στα μουσικά αυτιά των περισσοτέρων. Ο Robert Smith πήρε αυτή την πρωτοβουλία και γέννησε ένα συγκρότημα της new wave με dark και gothic πινελιές.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Centre στο Ο.Α.Κ.Α., στις 15 Ιουλίου του 2026 με την προπώληση να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ., μέσω του more.com.

