The Diplomat: Διαβάστε πότε θα κυκλοφορήσει το πολιτικό θρίλερ με την Keri Russell

Το Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου πολιτικού θρίλερ με τίτλο «The Diplomat», που θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 20 Απριλίου. Δημιουργός της σειράς είναι η Debora Cahn, η οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αναγνωρισμένες σειρές όπως το «The West Wing» και το «Homeland», το «Diplomat» υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία για τις προκλήσεις της διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων, τόσο προσωπικών όσο και διπλωματικών.

Η σειρά ακολουθεί την Kate Wyler (Keri Russell), μια έμπειρη διπλωμάτη που μόλις διορίστηκε ως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και διαπρέπει στις ζώνες κρίσεων, η Κέιτ θα πρέπει να περιηγηθεί στον πολύπλοκο κόσμο της διεθνούς διπλωματίας και των στρατηγικών συμμαχιών, ενώ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα της θέση στο προσκήνιο. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της προσωπικής της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του γάμου της με τον συνάδελφο διπλωμάτη και πολιτικό αστέρα Hal Wyler (Rufus Sewell).

Keri Russell stars in The Diplomat, a new series created by Debora Cahn (Homeland, The West Wing), premiering April 20.



She plays a career diplomat who lands a high-profile job she’s unsuited for, with seismic implications for her marriage and political future — FIRST LOOK: pic.twitter.com/IWgCwBSbsL