Θανάσης και Κατερίνα Βισκαδουράκη: Το ατύχημα του γιου τους, η αγωνία και το ευχαριστώ

Mια κακιά στιγμή ένα ατύχημα που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό κόντεψε να τρελάνει τον Θανάση Βισκαδουράκη και τη σύζυγό του Κατερίνα. Το ζευγάρι με τον γιο τους παραθέριζαν στον τόπο της καταγωγής του στον Βλοχό Καρδίτσας όταν έγινε το ατύχημα.

Άμεσα οι γονείς του φώναξαν ασθενοφόρο και με το ΕΚΑΒ ο 8χρονος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαμά.

