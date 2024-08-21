Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θανάσης και Κατερίνα Βισκαδουράκη: Το ατύχημα του γιου τους, η αγωνία και το ευχαριστώ

Δύσκολες στιγμές για κάθε γονιό να βλέπει το παιδί του να πονάει

Θανάσης και Κατερίνα Βισκαδουράκη: Το ατύχημα του γιου τους, η αγωνία και το ευχαριστώ

Mια κακιά στιγμή ένα ατύχημα που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό κόντεψε να τρελάνει τον Θανάση Βισκαδουράκη και τη σύζυγό του Κατερίνα. Το ζευγάρι με τον γιο τους παραθέριζαν στον τόπο της καταγωγής του στον Βλοχό Καρδίτσας όταν έγινε το ατύχημα.

Άμεσα οι γονείς του φώναξαν ασθενοφόρο και με το ΕΚΑΒ ο 8χρονος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαμά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θανάσης Βισκαδουράκης γιος ατύχημα WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark