Katie Cassidy: θα πρωταγωνιστήσει στο σίριαλ «Nanny Cam»

Η Κέιτι Κάσιντι θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Nanny Cam», τα γυρίσματα του οποίου θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η ταινία ακολουθεί μια νέα μητέρα, την οποία υποδύεται η Αμερικανίδα ηθοποιός, που έρχεται αντιμέτωπη με τη σκοτεινή κληρονομιά των προγόνων της, καθώς προσπαθεί να προστατεύσει το νεογέννητο παιδί της από τους δαίμονες του παρελθόντος και από τις αμφιβολίες που γεννά η μητρότητα.

Η Τζένι Φάρλεϊ ή αλλιώς «JWoww», υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία φέρνοντας στην οθόνη τις δικές της εμπειρίες ως μητέρα.

«Το «Nanny Cam» εξερευνά την ανατριχιαστική ιστορία της Trinity, μιας νεαρής γυναίκας που στοιχειώνεται από τους φόβους και τα άγχη της μητρότητας - φόβους που γνωρίζω πολύ καλά» είπε η Φάρλεϊ στο Deadline.

«Μεγαλώνοντας με μια απούσα μητέρα, συχνά πάλευα με μια γκρινιάρα φωνή που αμφισβητούσε την ικανότητά μου να είμαι καλή μητέρα» συνέχισε.

«Αυτή η ταινία αποτυπώνει το αγχωτικό σκοτάδι αυτών των αμφιβολιών, αποκαλύπτοντας πώς οι προσωπικοί δαίμονες μπορούν να μετατρέψουν τη χαρά της μητρότητας σε έναν τρομακτικό αγώνα» πρόσθεσε.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους, Ράιλεϊ Ντάντι, Μάιλς Κλόχεσι και Σολ Μιράντα.

Την παραγωγή της ταινίας, η οποία αποτελεί το δεύτερο έργο της Φάρλεϊ αναλαμβάνουν οι Τζο Μπαρμπαγκάλο και Λόγκαν Χάντερ μέσω της BarBhouse Productions.

Πηγή: skai.gr

