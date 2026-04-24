Τέιλορ Σουίφτ-Bad Bunny: Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στο Spotify

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny έχουν ανακηρυχθεί οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams όλων των εποχών από το Spotify από την έναρξη της υπηρεσίας για πρώτη φορά πριν από, σχεδόν, δύο δεκαετίες.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time μετά από μια χρονιά για την τραγουδίστρια, η οποία περιελάμβανε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, The Life Of A Showgirl.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Επίσης ανακηρύχθηκε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.

Ήταν η πρώτη της μουσική κυκλοφορία από το 2025, όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλσι τον Αύγουστο. Τον Μάιο δήλωσε ότι είχε ανακτήσει τον έλεγχο του καταλόγου της.

Ο Bad Bunny βρέθηκε επίσης στην κορυφή της λίστας με τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών με το Un Verano Sin Ti του 2022. Ο Πορτορικανός ράπερ, γνωστός και ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο, απόλαυσε μια θριαμβευτική χρονιά και την εντυπωσιακή άνοδό του στη διεθνή σκηνή με το έκτο στούντιο άλμπουμ του, Debi Tirar Mas Fotos.

Έγραψε ιστορία στα βραβεία Grammy ως ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο. Aλμπουμ της Xρονιάς για δίσκο που με τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και ακολούθησε η συναυλία του στο ημίχρονο του Super Bowl.

