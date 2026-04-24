Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Η εβδομάδα ολοκληρώνεται στη Ρόδο - Δείτε το trailer

Η εβδομάδα στα πανέμορφα νησιά των Δωδεκανήσων ολοκληρώνεται στη Ρόδο. Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από το νησί των Ιπποτών. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Νατάσα Ράγιου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικής επανεκκίνησης με φόντο έναν από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, τη Ρόδο. Από την επιτυχημένη πορεία της στην τηλεόραση και τον Τύπο, η ίδια στρέφεται πλέον σε νέες δραστηριότητες, ως ξενοδόχος και ραδιοφωνική παραγωγός στο νησί.

Η Ρόδος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά φυσικά σκηνικά για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και το Hollywood μέχρι ευρωπαϊκά reality shows και το Bollywood, το νησί λειτουργεί ως ένα φυσικό στούντιο που προσελκύει παραγωγούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο.

Η Ρόδος θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, αν σκεφτεί κανείς ότι οι τουριστικές υποδομές της ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1920, την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Κάθε χρόνο υποδέχεται περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες, με ένα μεγάλο ποσοστό να φτάνει μέσω κρουαζιερόπλοιων. Το γεγονός αυτό ασκεί έντονη πίεση στις υποδομές του νησιού, ιδιαίτερα στο τουριστικό λιμάνι, με τα υπερμεγέθη πλοία να απαιτούν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πάντα στις αυξανόμενες ανάγκες.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.