Νίκος Μακρόπουλος: «Μανάρι είσαι» του φώναξε θαυμάστρια και τον τρέλανε. Πώς αντέδρασε;

Μια στιγμή που σίγουρα του έφτιαξε τη διάθεση ακόμα περισσότερο, στην κατάμεστη Ανοδο όπου εμφανίζεται με τον Γιάννη Πλούταρχο και την κόρη του Κατερίνα Κακοσαίου, έζησε χθες ο Νίκος Μακρόπουλος. Και ναι, το ξέρουμε, οι θαυμάστριες πολλές φορές είναι φανατικές και εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους ιδιαίτερα προς τους τραγουδιστές ακόμα και έντονα.

Έχουμε δει και στην Ελλάδα ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού πολλές φορές κυρίως προς άντρες σταρ του τραγουδιού, της τηλεόρασης. του αθλητισμού. Ο Σάκης Ρουβάς, ο Αλέξης Γεωργούλης και αρκετοί άλλοι θα μπορούσαν να διηγηθούν πολλές τέτοιες ιστορίες. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντως δεν το περίμενε. Κι όμως το πήρε το κομπλιμέντο του και ακούστηκε σε όλο το μαγαζί.

Λίγο πριν κλείσει το πρώτο του πρόγραμμα κάτι του φ΄ώναξε μια γυναίκα από τον εξώστη του μαγαζιού και τα' χασε... "Μανάρι είσαι..." του φώναξε και εκείνος ξαφνιάστηκε τόσο που σταμάτησε και τη ρώτησε από το μικρόφωνο αν άκουσε καλά. "Τι μου είπες; Μανάρι με είπες;" τη ρώτησε γελώντας και απευθυνόμενης αποκλειστικά σε εκείνη της τραγούδησε το.... "Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο..." "Θα τα πούμε σε λίγο....Μανάρα!" της αφιέρωσε από τη δική του πλευρά ακόμα γελώντας με τον χαρακτηρισμό.

