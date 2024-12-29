Άγιος Έρωτας: Ποιά γνωστή ηθοποιός μπαίνει στη σειρά με τον καινούργιο χρόνο μετά από σχεδόν 5 χρόνια εκτός TV

Τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στην "Έξαψη" πριν από μια πενταετία σχεδόν. Αλλά πριν από αυτό είχε φτάσει να απέχει από τις τηλεοπτικές σειρές και 11 χρόνια. Η ίδια μιλώντας σοτ παρελθόν για αυτή της την απόφαση έχει πει:

«Δεν με ενδιέφερε, με είχε κουράσει. Νομίζω ότι υπήρξε και μία δεκαετία που δεν γινόντουσαν και πολύ σοβαρά πράγματα. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να παίρνει και πάλι φωτιά κάπως όλο. Δεν με απασχολούσε καθόλου η τηλεόραση, δεν γίνονταν πολύ καλά πράγματα. Δεν με είχαν πάρει για πολύ καλά πράγματα.

Με έπαιρναν κάθε χρόνο σχεδόν αλλά ήταν για πράγματα που δεν ήθελα να κάνω. Και εφόσον είχα απορρίψει κάποιες προτάσεις στο παρελθόν στα οποία θα μπορούσα να είχα πει "ναι", δεν ήθελα να κάνω κάτι λιγότερο. Έχω μετανιώσει για κάποια "όχι" αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Γενικά το να απορρίπτω κάτι είναι δύσκολο και πάντα προσέχω να εξηγήσω πώς ακριβώς σκέφτομαι και να πω και την αλήθεια μου για να ξέρει και ο άλλος με τι έχει να κάνει».

Ο λόγος για την Ιωάννα Παππά που καλεσμένη στην εκπομπή "Καλημέρα είπαμε;" ανακοίνωσε πως επιστρέφει τηλεοπτικά στην πετυχημένη σειρά "Άγιος Έρωτας" και εντάσσεται στο καστ της από τις αρχές του καινούργιου χρόνου.

«Αρχές Ιανουαρίου επιστρέφω στον Άγιο Έρωτα. Παλιότερα ήμουν πολύ δύσκολη. Όσο νεότερος είσαι, είσαι πιο απόλυτος με τα πράγματα. Ήταν και διαφορετική εποχή. Όταν επιλέγω να είμαι σε μια δουλειά, θέλω να φαίνεται στον ορίζοντα ότι πρόκειται για κάτι καλό. Δεν ξέρεις το αποτέλεσμα, εδώ βέβαια το ξέρω. Τις περισσότερες φορές όμως, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Πάντοτε προσπαθώ όταν συμβάλλω σε κάτι, να γίνει καλύτερη δουλειά» δήλώσε χαρακτηριστικά. Με το καλό!

