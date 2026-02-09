Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 00.15, η κάμερα του Prime Time και η Μαρία Βούσουλα, στον ΣΚΑΪ, καταγράφουν την πορεία των ελληνικών ναυπηγείων – από τον μαρασμό της δεκαετούς κρίσης μέχρι την αναγέννηση του σήμερα. Ακολουθούν εκείνους που εργάζονται με μεράκι για τη διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης, γνωρίζουν τους τελευταίους εμπειρικούς μάστορες, που μεταλαμπαδεύουν τη γνώση τους στις επόμενες γενιές, αλλά και τους νέους, καταρτισμένους ναυπηγούς που ενισχύουν την εξωστρέφεια του κλάδου.

Σύρος, Σκαραμαγκάς, Σαλαμίνα, Ελευσίνα, Πέραμα… Τόποι συνυφασμένοι με την τέχνη της θάλασσας και με ανθρώπους που χτίζουν με τα χέρια τους σκαριά, που ταξιδεύουν την ελληνική σημαία στα πέρατα της Γης. Εργάτες, εξειδικευμένοι τεχνίτες, μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, συντονίζονται όλοι σε έναν κοινό σκοπό. Όπως λένε, η ναυπηγική είναι ομαδική τέχνη και κάθε κρίκος της αλυσίδας είναι εξίσου σημαντικός με τον προηγούμενο.

Και εάν πλέον το μέλλον φαντάζει ευοίωνο, με τα ελληνικά ναυπηγεία να έχουν επανακάμψει -επιστρέφοντας δυναμικά στη διεκδίκηση μεγάλων πρότζεκτ, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους και συμβάλλοντας αισθητά στο ΑΕΠ της χώρας- η κατάσταση μόλις λίγα χρόνια πριν ήταν μάλλον απελπιστική. Ο ναυπηγικός τομέας χτυπήθηκε όσο λίγοι από την ύφεση, οδηγώντας σε πλήρη αδράνεια μία βιομηχανία, η αξία της οποίας αποτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ντόκοι και οι δεξαμενές είχαν ερημώσει, οι γερανοί ρήμαζαν και οι άνθρωποί τους αναζήτησαν τα προς το ζην σε ακμάζοντες ανταγωνιστές της Ευρώπης και της Ασίας ή ακόμα και σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους.

Συντονισμένες δράσεις και τολμηρές πρωτοβουλίες όμως, έβαλαν τέλος στην εσωστρέφεια. Η υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την ανεκτίμητη εμπειρία όσων παρέμειναν, καθώς και εκείνων που επέλεξαν να επιστρέψουν, πιστεύοντας στο όραμα μιας ισχυρής εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, έδωσαν νέα ώθηση στον κλάδο. Η ανάληψη τιτάνιων έργων -επισκευαστικών και κατασκευαστικών- αλλά και έργων με εθνικό αποτύπωμα -όπως η κατασκευή τμημάτων των υπερσύγχρονων γαλλικών φρεγατών Belharra- αποδεικνύουν τόσο την αναγκαιότητα ύπαρξης στιβαρών ελληνικών ναυπηγείων όσο και τις ανεξάντλητες δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού τους.

Τα «Ελληνικά Ναυπηγεία» στο «Prime Time»

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 00.15, στον ΣΚΑΪ

Με τη Μαρία Βούσουλα



