Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πιο φρέσκο, απρόβλεπτο, διασκεδαστικό και... δροσερό game show «The Quiz with Balls!» έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, ο πολυτάλαντος Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει την παρουσίαση του ομότιτλου format των Talpa Studios, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά. Ερωτήσεις με σοβαρότητα, αλλά και διάθεση για παιχνίδι και παράταση της αγωνίας... Οι 6 πιο μεγάλες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης κυλούν και τα... splash moments γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία.

Σε κάθε επεισόδιο του «The Quiz with Balls!», δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH!

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και οι τυχεροί θα ταξιδέψουν μέχρι το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό στούντιο και θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα. Η Ελλάδα είναι η έβδομη κατά σειρά χώρα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο format, μετά την Αμερική, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Ισπανία.

Άραγε, ποιοι θα μείνουν... στεγνοί μέχρι το τέλος για να διεκδικήσουν το έπαθλο των 20.000 ευρώ;

