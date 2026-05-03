Σε μία νέα φάση μπαίνει από αυτή την εβδομάδα το Survivor, με το νέο επεισόδιο, απόψε, Κυριακή 3 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Η ανακοίνωση, πως πλέον δεν θα υπάρχει η ψηφοφορία του κοινού στη διαδικασία των αποχωρήσεων, έχει φέρει τα πάνω κάτω στις δύο ομάδες!

Δείτε το trailer:

«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» βρίσκονται σε αναστάτωση ενώ τα νέα δεδομένα φέρνουν και νέες στρατηγικές. Ποιοι αποφασίζουν να αλλάξουν παρέες και ποιοι αποκαλύπτουν γεγονότα που ήταν κρυμμένα για καιρό;

Η αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα ήταν ένα πλήγμα για τον Μιχάλη Σηφάκη, που γνώριζε πως είχε δύο συμμάχους, κι ας ήταν στην αντίπαλη ομάδα. Ο ίδιος δείχνει πιο απομονωμένος και οι παλιές έριδες με τους Μπλε ξυπνούν…

Η ένταση φαίνεται από το πρώτο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μπει στο Συμβούλιο, χωρίς το άγχος της ψηφοφορίας;

Δεκατέσσερις Survivors διεκδικούν πλέον το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Κάθε εβδομάδα τους φέρνει πιο κοντά στο στόχο τους και γνωρίζουν πως, από αυτή τη στιγμή, η κάθε αποχώρηση θα είναι αποκλειστικά στα χέρια των μονομάχων…

