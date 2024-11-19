Survivor - Πάγωσε το χαμόγελο του Άγγελου: «Αποχώρησε το τοτέμ» - «Έχεις κι άλλο;»

Σίγουρα ο Άγγελος από τη στιγμή που χάρισε το τοτέμ στις αδερφές Πετεινάρη, για να εξασφαλίσει ότι δεν θα αποχωρήσει η Μαίρη, έχει σκεφτεί αρκετές φορές αν τελικά έκανε καλά. Με αρκετούς όμως που τους συμπαίκτες του να τον επικρίνουν ήδη από την αρχή, δεν θα μπορούσε να το παραδεχθεί.

Ο αρχηγός των Πρασίνων θα ήλπιζε τελικά η Μαίρη να είχε νικήσει τη Γεωργία, και ίδιος να λάμβανε πίσω την εξυπηρέτηση που πήγε να κάνει με το τοτέμ. Δυστυχώς, όμως για τον ίδιο η Μαίρη το χρειάστηκε το τοτέμ και με το παραπάνω. Το παγωμένο του χαμόγελο τη στιγμή της συνειδητοποίησησης, είναι ενδεικτικό.

Ασφαλώς και ο ίδιος επέμεινε στην αρχική του θέση, ότι έπραξε δηλαδή σωστά γιατί θεωρεί τα δύο κορίτσια φίλες του. Εκείνες αρκέστηκαν στο να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Πηγή: skai.gr

