Η Beyoncé θα εμφανιστεί ζωντανά κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ενός παιχνιδιού του NFL την ημέρα των Χριστουγέννων στο Netflix, ανακοίνωσε ο γίγαντας του streaming. Είναι η πρώτη φορά που τα παιχνίδια NFL θα μεταδίδονται ζωντανά.

Η σταρ θα εμφανιστεί στη γενέτειρά της, το Χιούστον, όπου οι κάτοικοι του Τέξας θα φιλοξενήσουν τους Baltimore Ravens στο NRG Stadium.

Το σόου του ημιχρόνου θα είναι η πρώτη ζωντανή μετάδοση τραγουδιών της Beyoncé από το άλμπουμ της «Cowboy Carter» που έσπασε τα ρεκόρ, δήλωσε το Netflix την Κυριακή.

Η σταρ επιβεβαίωσε την εμφάνισή της μέσω των social media. Σε βίντεο, απεικονίζεται σκαρφαλωμένη στο μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου που είναι καλυμμένο με τριαντάφυλλα και ενώ στέκεται έτοιμη να τραγουδήσει μια μπάλα ποδοσφαίρου πετιέται και την πιάνει την τελευταία στιγμή. Όλα αυτά φορώντας το χαρακτηριστικό καουμπόικο καπέλο της.

Το Netflix μεταδίδει δύο παιχνίδια NFL τα Χριστούγεννα, καθώς προσπαθεί να εδραιωθεί ως ηγέτης στον κόσμο του αθλητικού live programming. Το πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί νωρίτερα στις 25 Δεκεμβρίου, θα είναι μεταξύ των Kansas City Chiefs και του οικοδεσπότη Pittsburgh Steelers.

«Με το Netflix και την Beyoncé, το NFL ξεκινά αυτό που αναμένεται να είναι μια νέα παράδοση των διακοπών, καθώς ο γίγαντας του streaming ανακοίνωσε τα παιχνίδια του NFL για το 2025 και το 2026».

Οι θεατές μπορεί να δουν κάποιους «ειδικούς καλεσμένους» από το άλμπουμ κατά τη διάρκεια της παράστασης, είπε το Netflix, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το άλμπουμ «Cowboy Carter» της σταρ, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, αποτελείται από 27 κομμάτια και καλεσμένους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των Linda Martell και Miley Cyrus.

Η πρώτη προσπάθεια του Netflix να χειριστεί μια ζωντανή αθλητική εκδήλωση στιγματίστηκε από τεχνικά προβλήματα, ανέφερε το Associated Press, καθώς οι χρήστες ανέφεραν τεχνικές δυσκολίες παρακολουθώντας έναν πολυαναμενόμενο αγώνα την Παρασκευή το βράδυ μεταξύ του Μάικ Τάισον και του Τζέικ Πολ.

Η εταιρεία το χαιρέτισε ως «μια βραδιά ρεκόρ για το Netflix», σημειώνοντας ότι περίπου 60 εκατομμύρια νοικοκυριά παρακολούθησαν ζωντανά την κύρια εκδήλωση Paul εναντίον Tyson σε όλο τον κόσμο, με 65 εκατομμύρια ταυτόχρονα streams.

Η Beyoncé δεν είναι άγνωστη στις εμφανίσεις του NFL και έχει εμφανιστεί σε δύο Super Bowls, το 2013 και το 2016.

Τον Φεβρουάριο, η Beyoncé έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή του τσαρτ Hot Country Songs του Billboard. Πολλοί θαυμαστές υποδέχτηκαν τη νέα μουσική της τραγουδίστριας, υιοθετώντας την καουμπόικη τάση μόδας, φορώντας καπέλα και μπότες καουμπόη.

Αλλά το άλμπουμ που αλλάζει το είδος έφερε επίσης τον έλεγχο του σταρ, του οποίου το πρώτο τραγούδι της κάντρι, «Daddy Lessons» (2016), εξέθεσε βαθιές διαφορές στη μουσική βιομηχανία της κάντρι.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την πορεία της στα 67α βραβεία Grammy, πρωτοστατώντας με 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου κάντρι άλμπουμ.

Η Beyoncé αποκλείστηκε από τα φετινά Country Music Association Awards για το άλμπουμ «Cowboy Carter», για το οποίο έλαβε μηδενικές υποψηφιότητες.

Κάποιοι έχουν σημειώσει ότι η συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με το άλμπουμ της Beyoncé υπογραμμίζει πώς οι μαύροι άνθρωποι έχουν συχνά αντιμετωπίσει εμπόδια στη μουσική της κάντρι, παρά το γεγονός ότι η μορφή τέχνης έχει τις ρίζες της στην ιστορία των Μαύρων.

Πηγή: The Washington Post

